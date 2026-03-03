PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagfrüh, 09:15 Uhr, drangen bisher Unbekannte in der Bergstraße gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Entwendet wurde eine schwarz-weißes Herrenmountainbike der Marke Bulls im Wert von etwa 600,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben dahingehend machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03631/960 ( Bezugsnummer 0053975/2026) bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

