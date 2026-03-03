PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflanzenteile von Marihuana über Mauer geworfen

Nordhausen (ots)

Am gestrigen Nachmittag stellte der Inhaber einer Firma in der Bochumer Straße in Nordhausen auf seinem Betriebsgelände einen Sack mit vermeintlicher Blumenerde fest. Bei der näheren Überprüfung schaute der Firmeninhaber jedoch nicht schlecht, da sich in dem Behältnis kein Blumensubstrat, sondern Teile von Marihuanapflanzen befanden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden diese durch Unbekannte über die Mauer des Firmengeländes geworfen. Folglich wurden die Pflanzenteile beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

