Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vergesslichkeit oder dreiste Masche

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Montagabend in Mühlhausen zum Einsatz, nachdem sie zuvor von einem Autohaus kontaktiert wurden. Ein Mitarbeiter berichtete, dass zur Probefahrt ein Fahrzeug an einen 28-jährigen Kunden übergeben wurde. Dieses hat er jedoch nicht nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes der Nutzung zurückgebracht.

Anhand er Ortung des Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass sich dieses in der Holzstraße befand. Der Nutzer hielt sich hier in einer fremden Wohnung auf. Weiterhin konnte nachvollzogen werden, dass der 28-Jährige das Fahrzeug den ganzen Tag nutzte und somit über den vereinbarten Zeitraum hinaus.

Durch die Beamten wird nun wegen Unterschlagung und den unbefugten Gebrauch des Fahrzeugs ermittelt. Hier wird sich vermutlich auch klären lassen, ob der Mann nur vergesslich war, oder seinerseits vorsätzlich versucht wurde, den Nutzungszeitraum auszudehnen.

