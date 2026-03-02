Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit mit Fahrgast - dann folgten Beleidigungen

Artern (ots)

Am Montagmorgen kam es am Busbahnhof in Artern zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast. Grund für den Streit war die Aufforderung, dass der 48-jährige Fahrgast im hinteren Bereich des Busses einsteigen möge. Die Anweisung missfiel jedoch dem Gast, sodass dieser kurzer Hand den Mittelfinger zeigte und Beleidigungen in Richtung des Busfahrers folgen ließ. Dieser informierte darauffolgend die Polizei, welche sich den Streithähnen annahm. Beamte der Polizeistation Artern leteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Beleidigung gegen den 48-Gährigen ein.

