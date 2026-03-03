LPI-NDH: Brand beim Bahnhof in Großengottern

Niedersachswerfen (ots) - Wie am Montag bekannt wurde, kam es in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, zu einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung am Ernst-Thälmann-Platz. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Anschließend betraten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und begaben sich in der weiteren Folge auf Beutezug. Letztlich entwendeten die Diebe Bargeld in ...

mehr