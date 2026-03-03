Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Brand beim Bahnhof in Großengottern
Mühlhausen (ots)
Am 02.03.2026 um 22:39 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Großengottern an einem Nebengelass des Bahnhofes eine Rauchentwicklung fest. Nach ersten Ermittlungen geriet Unrat in einem leerstehenden Gebäudeteil in Brand. Hierdurch wurde die Dachkonstruktion eines angrenzenden Überbaus beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5000,00EUR. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und übernahm die Ermittlungen.
