LPI-NDH: Einbruch in Pflegeeinrichtung

Niedersachswerfen (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, kam es in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, zu einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung am Ernst-Thälmann-Platz. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Anschließend betraten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und begaben sich in der weiteren Folge auf Beutezug. Letztlich entwendeten die Diebe Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Nach erfolgter Tat flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder das Tatgeschehen geben können. Wer Angaben diesbezüglich machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/ 960 zu melden.

Aktenzeichen: 0052984

