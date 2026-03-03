Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter fällt Apfelbäume und flüchtet

Alterstedt (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, zu Montag, 11 Uhr, an Bäumen einer Streuobstwiese in Alterstedt zu schaffen. Der Unbekannte begab sich hierfür auf die Wiese und fällte aus bislang ungeklärten Gründen vier Apfelbäume. Nach der Tat ließ der Täter die Bäume einfach liegen und entfernte sich unerkannt.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0053238

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell