PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter fällt Apfelbäume und flüchtet

Alterstedt (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, zu Montag, 11 Uhr, an Bäumen einer Streuobstwiese in Alterstedt zu schaffen. Der Unbekannte begab sich hierfür auf die Wiese und fällte aus bislang ungeklärten Gründen vier Apfelbäume. Nach der Tat ließ der Täter die Bäume einfach liegen und entfernte sich unerkannt.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0053238

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:20

    LPI-NDH: Kellereinbruch - E-Bike geklaut

    Bad Langensalza (ots) -   Wie am gestrigen Nachmittag bekannt wurde, kam es in der Böhmenstraße zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhausen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr zu Montag, 16 Uhr. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus ein und begaben sich in der weiteren Folge zu den Kellerabteilen. Hier machten sie sich an der Tür eines ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:34

    LPI-NDH: Vergesslichkeit oder dreiste Masche

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Montagabend in Mühlhausen zum Einsatz, nachdem sie zuvor von einem Autohaus kontaktiert wurden. Ein Mitarbeiter berichtete, dass zur Probefahrt ein Fahrzeug an einen 28-jährigen Kunden übergeben wurde. Dieses hat er jedoch nicht nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes der Nutzung zurückgebracht. Anhand er Ortung des Fahrzeuges konnte ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 04:27

    LPI-NDH: Brand beim Bahnhof in Großengottern

    Mühlhausen (ots) - Am 02.03.2026 um 22:39 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Großengottern an einem Nebengelass des Bahnhofes eine Rauchentwicklung fest. Nach ersten Ermittlungen geriet Unrat in einem leerstehenden Gebäudeteil in Brand. Hierdurch wurde die Dachkonstruktion eines angrenzenden Überbaus beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren