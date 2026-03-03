PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch - E-Bike geklaut

Bad Langensalza (ots)

Wie am gestrigen Nachmittag bekannt wurde, kam es in der Böhmenstraße zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhausen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr zu Montag, 16 Uhr. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus ein und begaben sich in der weiteren Folge zu den Kellerabteilen. Hier machten sie sich an der Tür eines Kellerabteils zu schaffen. Nachdem diese ebenfalls geöffnete wurde, begaben sich die Diebe zu einem in dem Keller abgestellten E-Bike. Zunächst entfernten die Täter gewaltsam das Fahrradschloss. Anschließend nahmen sie das Fahrrad an sich und entfernten sich unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel.: 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0053288

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

