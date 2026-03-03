Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht und ohne Pflichtversicherung
Nordhausen (ots)
Beamte der Nordhäuser Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag eine 47-Jährige E-Scooter-Fahrerin in der Köllingstraße. Dabei stellten Sie fest, dass das Gefährt nicht versichert war. Zudem stand die Dame unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass eine Blutentnahme erfolgte. Weitefahren durfte sie ebenfalls nicht. Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichttversicherungs und Straßenverkehrsgesetz wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell