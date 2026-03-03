PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Motorroller entwendet

Sondershausen (ots)

Am Dienstagmorgen meldete ein Mann aus Sondershäuser Straße der Jugend den Diebstahl seines Motorrollers. Dieser war im Laufe der Nacht vom Montag zum Dienstag entwendet worden. Zeitgleich fand ein Spaziergänger am Ufer der Wipper an der Gartenanlage Fasanerie den Motorroller auf. Beim Abgleich des Versicherungskennzeichens wurde festgestellt, dass der besagte Motorroller am Dienstagmorgen, mit zwei Personen besetzt, einer Kontrolle unterzogen werden sollte, aber nicht gestellt werden konnte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361-574365024

