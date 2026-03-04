Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Unfall - Mann erliegt noch an der Unfallstelle

Dingelstädt (ots)

Auf der Bundesstraße 247 ereignete sich am gestrigen Nachmittag gegen 17 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Nissan die Bundesstraße aus Richtung Mühlhausen kommend in Richtung Dingelstädt. Auf Höhe des Abzweigs Helmsdorf kam der Fahrer aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto mehrfach und kam nach etwa 100 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz intensiver medizinischen Maßnahmen vor Ort noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell