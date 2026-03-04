Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und Fahrradfahrer kollidieren
Mühlhausen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers und eines Autos kam es am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Windeberger Landstraße. Der Pkw fuhr von einem Unternehmensgrundstück in die genannte Straße ein, als es zur Kollision mit dem Fahrzeug kam. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
