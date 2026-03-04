PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann Beschäftigt Polizei - mehrere Beschlagnahmen folgten

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag beobachteten Passanten in der Wanfrieder Straße einen Mann, der an dem Fenster einer Wohnung mit waffenähnlichen Gegenständen hantierte. Umgehend kamen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zum Einsatz, um diese angaben zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Der Bewohner, ein 35-jähriger Mann, konnte gestellt werden. Der Verdacht bestätigte sich zunächst, da bei dem Mann mehrere Druckluftwaffen festgestellt werden konnten. Nach erfolgter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen konnte einen Wohnungsdurchsuchung angeordnet werden. Im Rahmen dieser konnten unter anderem Betäubungsmittel beschlagnahmt und vermutliches Diebesgut, Grafitti-Utensilien sowie weitere Druckluft und Gasdruckwaffen aufgefunden und sichergestellt werden.

Durch die Beamten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie beispielsweise Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

