LPI-NDH: Fahrer beschädigt Fahrzeug und entfernt sich unerkannt

Nordhausen (ots)

An einer Baustelle in der Käthe-Kollwitz-Straße kam es am Dienstag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Einfahrt ab. Im Tagesverlauf stellte der Fahrer dann plötzlich fest, dass ein anderes Fahrzeug den Außenspiegel gestreift und dadurch Sachschaden verursacht hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt, ohne seiner Pflichten nach einem Unfall nachzukommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0054562

