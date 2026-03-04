Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Kennzeichen auf Wegweiser - Kripo ermittelt

Lengefeld (ots)

An einem Wegweiser am Unstruttalwanderweg zwischen Lengefeld und Hollenbach stellten Zeugen am Mittwoch gegen 08.45 Uhr verfassungswidrige Kennzeichen fest. Durch derzeit unbekannte Täter wurden unter anderem ein Hakenkreuz auf dem grünen Schild aufgebracht. Hierzu nutzten die Täter vermutlich einen Permanentmarker. Vor Ort konnte die Tatzeit nicht genauer eingegrenzt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein, welche im Anschluss durch die Kriminalpolizei Mühlhausen weitergeführt werden. hinweise zur Tat nimm die Kripo unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0055051

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell