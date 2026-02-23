Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei alkoholisierte Pedelec-Fahrer schwer verletzt ++ Unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zwei alkoholisierte Pedelec-Fahrer schwer verletzt ++

Zeven/Rotenburg. Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr stürzte ein 40-jähriger Mann mit seinem Pedelec in der Scheeßeler Straße ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Nur kurze Zeit später, gegen 23:52 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer kam im Bereich Waffensener Dorfstraße/Am Lerchenkrug auf die Gleise eines Bahnübergangs, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Auch er erlitt Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,76 Promille. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

++ Unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs ++

Zeven. Am Sonntagabend (ca. 20.33 Uhr) kontrollierten Beamte in der Bahnhofstraße einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin: Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Neben der Eigengefährdung drohen empfindliche Konsequenzen. Die Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) führt auch weiterhin regelmäßig Kontrollen durch und ist bei der Erkennung von Delikten dieser Art besonders geschult.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Wilstedt. Unbekannte Täter brachen zwischen dem 14.02.2026 und dem 21.02.2026 in der Holzschuhmacherstraße in ein Einfamilienhaus ein. Nach gewaltsamem Zutritt durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/95920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell