POL-ROW: ++ Sattelzug verunfallt - Fahrer vermutlich eingeschlafen ++ Gefälschten Führerschein vorgezeigt ++ 3,53 Promille: Frau fährt gegen Metallzaun ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sattelzug verunfallt - Fahrer vermutlich eingeschlafen ++

BAB 1/Reeßum. In der Nacht von gestern auf heute kam es auf der A 1 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlief der 39-jährige Fahrer am Steuer ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem Graben zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme reagierte ein Schnelltest positiv auf vorherigen Cannabiskonsum. Die Bergung des Sattelzuges dauert derzeit noch an und erfolgt unter Einsatz eines Krans. Für die Maßnahmen mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden.

++ Gefälschten Führerschein vorgezeigt ++

BAB 1/Elsdorf. Auf dem Parkplatz Hatzte in Fahrtrichtung Bremen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei gestern gegen 15:48 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale an dem vorgelegten ukrainischen Führerschein fest.

Das Dokument wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ 3,53 Promille: Frau fährt gegen Metallzaun ++

Rotenburg. In der Burgstraße kontrollierten Beamte eine 42-jährige Fahrerin eines Dacia. Dabei ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille.

Zuvor war die Frau mit einem Metallzaun kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dabei kein Sachschaden. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurden Blutproben entnommen. Gegen die 42-Jährige wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell