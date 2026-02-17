POL-ROW: ++weitere Brände im Bereich Zeven++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

++weitere Brände im Bereich Zeven++

Zeven. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Montag (16.02.2026) gegen 01:45 Uhr in der Straße "Hinter der Bahn" zu einem Brandgeschehen bei welchem mehrere Fahrzeuge, zwei Carports sowie ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Außerdem wurde wenig später, gegen 03:00 Uhr, über die Rettungsleitstelle einen weiterer Brand im Bereich "Meyerhöfen" gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Feuerwehr bereits im Einsatz. In Brand geraten waren ein Holzstapel sowie ein kleiner Schuppen. Beide Brände konnten rasch gelöscht werden.

Darüber hinaus wurde im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen an einem im "Südring" geparkten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Im Inneren stellten Einsatzkräfte ein geöffnetes Behältnis mit Flüssigkeitsresten fest. Zudem konnten Brandspuren festgestellt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht, wird aktuell geprüft.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 04281/ 9592-0 bei der Polizei Zeven zu melden.

