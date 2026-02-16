PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Fahrzeuge brennen - Feuer greift auf Carport und Wohnhaus über ++ Zigarettenautomat entwendet ++

POL-ROW: ++ Zwei Fahrzeuge brennen - Feuer greift auf Carport und Wohnhaus über ++ Zigarettenautomat entwendet ++
  • Bild-Infos
  • Download

Rotenburg (ots)

++Zwei Fahrzeuge brennen - Feuer greift auf Carport und Wohnhaus über++

Zeven. In der Nacht zu Montag, gegen 01:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Straße "Hinter der Bahn" gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei geparkte Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf das Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281-95920 entgegen.

++Zigarettenautomat entwendet - Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung++

Gnarrenburg. In der Zeit zwischen Ende Oktober 2025 und Mitte Februar 2026 wurde in Friedrichsdorf ein an der Hauswand eines Gasthofs angebrachter Zigarettenautomat gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet. Durch die Tat entstand zudem Sachschaden an der Fassade. Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04761- 74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Wybke Seeck
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren