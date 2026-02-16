Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Fahrzeuge brennen - Feuer greift auf Carport und Wohnhaus über ++ Zigarettenautomat entwendet ++

Rotenburg (ots)

++Zwei Fahrzeuge brennen - Feuer greift auf Carport und Wohnhaus über++

Zeven. In der Nacht zu Montag, gegen 01:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Straße "Hinter der Bahn" gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei geparkte Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf das Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281-95920 entgegen.

++Zigarettenautomat entwendet - Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung++

Gnarrenburg. In der Zeit zwischen Ende Oktober 2025 und Mitte Februar 2026 wurde in Friedrichsdorf ein an der Hauswand eines Gasthofs angebrachter Zigarettenautomat gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet. Durch die Tat entstand zudem Sachschaden an der Fassade. Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04761- 74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

