PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Festnahme nach Einbruchserie

Rotenburg (ots)

Festnahme nach Einbruchserie

Rotenburg. Seit Januar kam es im Bereich der Wittorfer Straße/Zwischen den Wassern zu mehreren Einbrüchen. Der Rotenburger Einsatz- und Streifendienst erhöhte daraufhin die Präsenz in diesem Bereich und konnte so in der vergangenen Nacht einen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frage kommenden Tatverdächtigen festnehmen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren