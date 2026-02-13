Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Festnahme nach Einbruchserie

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Seit Januar kam es im Bereich der Wittorfer Straße/Zwischen den Wassern zu mehreren Einbrüchen. Der Rotenburger Einsatz- und Streifendienst erhöhte daraufhin die Präsenz in diesem Bereich und konnte so in der vergangenen Nacht einen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frage kommenden Tatverdächtigen festnehmen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

