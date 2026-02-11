LPI-SHL: Pedelec entwendet
Schmalkalden (ots)
Montag gegen 17:45 Uhr sicherte eine Mann sein Pedelec der Marke "Cube" mittels Fahrradschloss vor einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad weg. Unbekannte Täter hatten das Pedelec im Wert von über 2.500 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0034989/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
