Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++

Bremervörde. In der Bürgermeister-Hey-Straße (Netto-Parkplatz am Mühlencenter) kam es am 16.02.2026 zwischen 07:55 Uhr und 13:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als eine Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel ihres silbernen VW Touran beschädigt worden war. Es ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursachte und sich anschließend entfernte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761/74890 entgegen.

++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Bremervörde. Am 16.02.2026 gegen 23:30 Uhr kam es in der Waldstraße zu einem tätlichen Angriff sowie Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Ein der Polizei bekannter 22-Jähriger stand im Verdacht, zuvor mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Polizeigewahrsam genommen werden.

Dabei schlug und trat der Mann nach den eingesetzten Beamten und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

