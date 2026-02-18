PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++

Bremervörde. In der Bürgermeister-Hey-Straße (Netto-Parkplatz am Mühlencenter) kam es am 16.02.2026 zwischen 07:55 Uhr und 13:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als eine Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel ihres silbernen VW Touran beschädigt worden war. Es ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursachte und sich anschließend entfernte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761/74890 entgegen.

++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Bremervörde. Am 16.02.2026 gegen 23:30 Uhr kam es in der Waldstraße zu einem tätlichen Angriff sowie Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Ein der Polizei bekannter 22-Jähriger stand im Verdacht, zuvor mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Polizeigewahrsam genommen werden.

Dabei schlug und trat der Mann nach den eingesetzten Beamten und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:22

    POL-ROW: ++Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Birkenweg++

    Rotenburg (ots) - Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Birkenweg Rotenburg. Am Samstag, den 14. Februar 2026, gegen 16:00 Uhr, kam es im Birkenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Beschuldigte gemeinsam mit ihrem Freund zu Fuß unterwegs, während das spätere Opfer mit einem E-Scooter fuhr. Im Bereich des Birkenwegs begegneten sich die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:40

    POL-ROW: ++weitere Brände im Bereich Zeven++

    Rotenburg (ots) - ++weitere Brände im Bereich Zeven++ Zeven. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Montag (16.02.2026) gegen 01:45 Uhr in der Straße "Hinter der Bahn" zu einem Brandgeschehen bei welchem mehrere Fahrzeuge, zwei Carports sowie ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Außerdem wurde wenig später, gegen 03:00 Uhr, über die Rettungsleitstelle einen weiterer Brand im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren