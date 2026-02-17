PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Birkenweg++

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Birkenweg

Rotenburg. Am Samstag, den 14. Februar 2026, gegen 16:00 Uhr, kam es im Birkenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Beschuldigte gemeinsam mit ihrem Freund zu Fuß unterwegs, während das spätere Opfer mit einem E-Scooter fuhr. Im Bereich des Birkenwegs begegneten sich die beiden. Die Beschuldigte soll das Opfer vom E-Scooter zu Boden gezogen und dieses, als es am Boden lag, geschlagen und an den Haaren gezogen haben.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner oder Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer, die sich zur genannten Zeit im Birkenweg aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/ 947-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Wybke Seeck
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

