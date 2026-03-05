Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz - erneuter Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität in Nordthüringen

Bild-Infos

Download

Kirchworbis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es ab 6 Uhr zu einem umfangreichen und länderübergreifenden Polizeieinsatz im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Nordhausen wurde ein Gebäude in der Ortslage Kirchworbis durchsucht. An dem Einsatzort in der Hauptstraße kamen Beamte der Kripo, der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskrimanalamtes zum Einsatz. Es erfolgte die vorläufige Festnahme eines 43-jährigen Albaners. In dem Gebäude wurde eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage festgestellt. Durch die Einsatzkräfte wurden alle verfahrenserheblichen Beweismittel beschlagnahmt.

Zeitgleich erfolgte ein Zugriff an der Wohnanschrift der Gebäudeeigentümer in einer hessischen Kleinstadt. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch örtliche Polizeikräfte durchgeführt. Die Kriminalpolizei in Nordhausen steht mit hessischen Beamten sowie der Staatsanwaltschaft Mühlhausen im engen Austausch. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es in der Hauptstraße zu Verkehrseinschränkungen.

Gegen 11 Uhr konnten die polizeilichen Operativmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden. Der 43-jährige Festgenommene soll am Freitag, nach Prüfung und Beantragung durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell