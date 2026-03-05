Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß - Person schwer verletzt

Uthleben (ots)

Auf der Landstraße 2079 kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die genannte Straße aus Richtung Uthleben kommend. Aus noch ungeklärten Gründen kam die Fahrerin auf die Gegenspur und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 54-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer zum Teil schwer verletzt und mussten in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche unfallbedingte Sachschäden. Die Landstraße wurde für etwa eine Stunde vollständig gesperrt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell