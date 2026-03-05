PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag lösten vermeintliche Waffenteile einer Pistole einen Polizeieinsatz in einem Sonderpostenmarkt am Untermarkt in Mühlhausen aus. Durch eine aufmerksame Zeugin wurden die täuschend echten Teile einer möglichen Schusswaffe in einer Warenauslage entdeckt. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Bei den aufgefundenen Waffenteilen handelte es sich um nicht mehr funktionstüchtige Soft-Air Spielzeugwaffe. Im Anschluss an den Polizeieinsatz wurden die Teile entsorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

