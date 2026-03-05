Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Fahrerinnen verletzt

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Panzerstraße und des Steingrabens zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 81-jährige Autofahrerin die Panzerstraße aus Richtung Jechastraße kommend. An der oben genannten Kreuzung beabsichtigte sie ihre Fahrt geradeaus auf die Kurt-Linder-Straße fortzusetzten. Hierbei übersah die Fahrerin aus ungeklärten Gründen ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtem Fahrzeug einer 40-jährigen Fahrzeugführerin. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Frauen leicht verletzt.

