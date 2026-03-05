PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken bringen verfassungsfeindliche Symbole auf

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter machten sich an der Fassade einer Schwimmhalle am Mischkeweg zu schaffen. Hierbei beschmierten die Unbekannten die Wand mit zwei Hakenkreuzen. Bemerkt wurden die verfassungsfeindlichen Symbole durch einen aufmerksamen Zeugen, welcher folglich die Polizei informierte. Wann sich die Tat genau ereignete, kann derzeit nicht gesagt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Symbole wurden umgehend unkenntlich gemacht. Die Polizei leitete folglich ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen ein.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Schmierfinken geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0056353

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:26

    LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Fahrerinnen verletzt

    Sondershausen (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Panzerstraße und des Steingrabens zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 81-jährige Autofahrerin die Panzerstraße aus Richtung Jechastraße kommend. An der oben genannten Kreuzung beabsichtigte sie ihre Fahrt geradeaus auf ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:32

    LPI-NDH: Randalierer treten Verkehrsschild aus der Verankerung

    Nordhausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend zwei derzeit unbekannte Täter bei einer Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild in der Reichstraße und informierte eine im Umfeld befindliche Fußstreife der Polizei. Die Unbekannten traten das Schild mit roher Gewalt aus der Verankerung und flüchteten anschließend in Richtung einer nahgelegenen Einkaufspassage. Die Polizei leitete in der Folge ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:31

    LPI-NDH: Frontalzusammenstoß - Person schwer verletzt

    Uthleben (ots) - Auf der Landstraße 2079 kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die genannte Straße aus Richtung Uthleben kommend. Aus noch ungeklärten Gründen kam die Fahrerin auf die Gegenspur und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 54-jährigen Mannes. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren