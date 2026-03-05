Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken bringen verfassungsfeindliche Symbole auf

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter machten sich an der Fassade einer Schwimmhalle am Mischkeweg zu schaffen. Hierbei beschmierten die Unbekannten die Wand mit zwei Hakenkreuzen. Bemerkt wurden die verfassungsfeindlichen Symbole durch einen aufmerksamen Zeugen, welcher folglich die Polizei informierte. Wann sich die Tat genau ereignete, kann derzeit nicht gesagt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Symbole wurden umgehend unkenntlich gemacht. Die Polizei leitete folglich ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen ein.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Schmierfinken geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0056353

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell