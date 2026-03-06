Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flugzeug abgestürzt - Bruchpilot unbekannt

Westgreußen (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz. Die Beamten aus dem Kyffhäuserkreis rückten aufgrund eines Modellflugzeuges aus, welches auf dem Dach eines Hauses abstürzte. Der motorbetriebene Segelflieger hatte hierbei eine Spannweite von etwa 2 Metern. Durch den Absturz wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Auch am besagten Häuserdach entstand kein Sachschaden. Hinweise auf den Bruchpiloten, gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell