Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Flugzeug abgestürzt - Bruchpilot unbekannt
Westgreußen (ots)
Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz. Die Beamten aus dem Kyffhäuserkreis rückten aufgrund eines Modellflugzeuges aus, welches auf dem Dach eines Hauses abstürzte. Der motorbetriebene Segelflieger hatte hierbei eine Spannweite von etwa 2 Metern. Durch den Absturz wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Auch am besagten Häuserdach entstand kein Sachschaden. Hinweise auf den Bruchpiloten, gibt es derzeit nicht.
