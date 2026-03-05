PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch bei Baufirma - Buntemetalle geklaut

Nordhausen (ots)

In den frühen Mittwoch Morgenstunden drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Baugeschäfts in der Rothenburgstraße ein. Um sich Zutritt zu dem Außenbereich zu verschaffen, zerschnitten die Unbekannten einen Zaun. Anschließend entwendeten die Einbrecher Kupfer und Aluminium im Wert von mehreren tausend Euro. Nach begangener Tat flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0056474

