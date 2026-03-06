Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wasserdampf löst Feuermelder aus
Bad Langensalza (ots)
Am Donnerstagabend führte eine ausgelöste Brandmeldeanlage eines Hotels in der Kurpromenade zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache für den Alarm war kein Feuer, sondern wahrscheinlich Wasserdampf, welcher einen Feuermelder innerhalb eines Zimmers auslöste. Es bestand daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Hotelgäste und dem Personal.
