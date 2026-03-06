PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserdampf löst Feuermelder aus

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend führte eine ausgelöste Brandmeldeanlage eines Hotels in der Kurpromenade zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache für den Alarm war kein Feuer, sondern wahrscheinlich Wasserdampf, welcher einen Feuermelder innerhalb eines Zimmers auslöste. Es bestand daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Hotelgäste und dem Personal.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

