Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfach überschlagen - Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt

Ascherode (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ascherode und Buhla zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug mehrfach überschlug. Der Fahrzeugführer befuhr zunächst die besagte Straße aus Richtung Ascherode kommend. Plötzlich querte nach Angaben des Fahrers ein Wildtier die Fahrbahn. Das Tier wird in der weiteren Folge durch das Auto erfasst. Durch die Wucht der Kollision kommt der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und befährt die Böschung. Aufgrund dessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Wie durch ein Wunder blieben die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt.

