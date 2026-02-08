PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand

Alenburger Land (ots)

Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:58

    LPI-G: Einbruch bei Optiker / Polizei sucht Zeugen

    Gera (ots) - In der Nacht von Freitag, den 06.02.2026 auf Samstag, den 07.02.2026 kam es in Gera, Schloßstraße 19 zu einem Einbruch in das Geschäft Apollo Optik. Durch unbekannte Täter wurde gewaltsam in das Objekt eingedrungen. Entwendet wurden mehrere Hundert Brillengestelle, Bargeld und technische Geräte. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Durch die Polizei Gera werden ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:44

    LPI-G: Autofahrer unter Cannabis-Einfluss gestoppt

    Weida (ots) - Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht vom 07.02.2026 auf den 08.02.2026 auf der B175 zwischen Weida und Burkersdorf einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz führten mit dem Fahrer eines Audi Fahrtauglichkeitstests durch, wobei sich der Anfangsverdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis steht. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:43

    LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Gera (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026 kam es in der Alexander-Wolfgang-Straße in Gera zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Anwohner befanden sich im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 21:45 Uhr nicht zu Hause. In der genannten Zeit wurde durch bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eingedrungen. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Terassentür in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren