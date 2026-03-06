Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer beschädigen Zaun am jüdischen Friedhof

Nordhausen (ots)

Unbekannte Randalierer machten sich an dem Zaun eines jüdischen Friedhofs am Ammerberg zu schaffen. Mit roher Gewalt wirkten die Täter auf die Umzäunung ein, sodass vier Zaunlatten herausbrachen. Anschließend ließen die Unbekannten von dem Zaun ab und flohen unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, dem 25. Februar 2026, gegen 13 Uhr bis Donnerstag, dem 05. März 2026, gegen 17:30 Uhr. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0057002

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell