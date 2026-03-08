Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schussabgabe und anschließender Zugriff durch Spezialeinsatzkommando

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Weinbergstraße zu einem Einsatz der Polizei aufgrund einer Streitigkeit zwischen einem 37jährigen Mann und einer 34jährigen Frau. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 37jährige polizeibekannte Mann mit einer Schusswaffe agierte. In Folge der ausführenden Handlungen des Mannes mit der Schusswaffe löste sich ein Schuss. Die 34jährige verließ fluchtartig das Wohnhaus und verständigte via Notruf die Polizei. Es wurden umgehend umfangreiche Absperrmaßnahmen eingeleitet. Wenig später wurde bekannt, dass in dem Haus noch drei Kinder im Alter von 13, 8 und 5 Jahren zurückblieben. Diese konnten durch die Einsatzkräfte am Wohnhaus in Obhut genommen wurden. Für die weiteren Maßnahmen wurden Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen angefordert. Dahingehend erfolgte der Zugriff auf den 34jährigen Mann, welcher im Anschluss an den Rettungsdienst und Notarzt übergeben wurde. Ein durchgeführter Vortest auf Alkohol erbrachte einen Wert von 3,03 Promille. Die folgende Überstellung in ein Klinikum zeigte sich erforderlich. Das Wohnhaus wurde im Anschluss durchsucht. Es wurden diverse Schusswaffen und Utensilien sichergestellt, die nunmehr einer waffenrechtlichen Prüfung unterliegen. Nunmehr hat sich der 34jährige Mann wegen Ermittlungsverfahren aufgrund einer Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz zu verantworten. Für die Dauer der Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst zeigte sich die teilweise Sperrung der Weinbergstraße erforderlich. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt.

