LPI-NDH: Schussabgabe und anschließender Zugriff durch Spezialeinsatzkommando

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Weinbergstraße zu einem Einsatz der Polizei aufgrund einer Streitigkeit zwischen einem 37jährigen Mann und einer 34jährigen Frau. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 37jährige polizeibekannte Mann mit einer Schusswaffe agierte. In Folge der ausführenden Handlungen des Mannes mit der Schusswaffe löste sich ein Schuss. Die 34jährige verließ fluchtartig das Wohnhaus und verständigte via Notruf die Polizei. Es wurden umgehend umfangreiche Absperrmaßnahmen eingeleitet. Wenig später wurde bekannt, dass in dem Haus noch drei Kinder im Alter von 13, 8 und 5 Jahren zurückblieben. Diese konnten durch die Einsatzkräfte am Wohnhaus in Obhut genommen wurden. Für die weiteren Maßnahmen wurden Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen angefordert. Dahingehend erfolgte der Zugriff auf den 34jährigen Mann, welcher im Anschluss an den Rettungsdienst und Notarzt übergeben wurde. Ein durchgeführter Vortest auf Alkohol erbrachte einen Wert von 3,03 Promille. Die folgende Überstellung in ein Klinikum zeigte sich erforderlich. Das Wohnhaus wurde im Anschluss durchsucht. Es wurden diverse Schusswaffen und Utensilien sichergestellt, die nunmehr einer waffenrechtlichen Prüfung unterliegen. Nunmehr hat sich der 34jährige Mann wegen Ermittlungsverfahren aufgrund einer Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz zu verantworten. Für die Dauer der Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst zeigte sich die teilweise Sperrung der Weinbergstraße erforderlich. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.03.2026 – 12:04

    LPI-NDH: Kellereinbruch mit auffälliger Beute

    Nordhausen (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 10.02.2026 bis 06.03.2026 der Kellerbreich in der Albert-Traeger-Straße 49 in Nordhausen betreten und das Kellerabteil eines 52-Jährigen gewaltsam geöffnet. Aus diesem Keller erbeuteten die Täter ein Paddel für ein "Stand Up Paddle Board" (SUP) und verließen in weitere Folge unbekannter Weise den Tatort wieder. Wer Hinweise zum ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 11:50

    LPI-NDH: Auseinandersetzung im Schnellrestaurant

    Nordhausen (ots) - Am späten Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr verlief der Besuch einer 16-Jährigen in Begleitung ihrer Großmutter im Schnellrestaurant im Krug in Nordhausen nicht wie erwartet. Die beiden waren im Begriff über das Bestell-Terminal ihr Essen zu bestellen, als die 16-Jährige von zwei unbekannten weiblichen Personen gegen das Terminal geschubst wurde. Hierbei stieß sich die Geschädigte den Kopf an und ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:21

    LPI-NDH: Scheune in Brand - Eine Person verletzt

    Heldrungen (ots) - Freitagmittag kam es zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen stand der Dachstuhl einer Scheune in Brand. Durch die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht und erfolgreich gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Anwohner eines angrenzenden Gebäudes ...

    mehr
