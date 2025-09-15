Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gleich zwei Brände beschäftigen die Polizei

Knesebeck und Schönewörde (ots)

Gleich zweimal hat es am Wochenende gebrannt. In den frühen Morgenstunden des 14.09.2025 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Dachstuhls eines unbewohnten Einfamilienhausen in Knesebeck. Durch einen Nachbarn wird gegen 03:00 Uhr der Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr welche mit 4 Wehren und 65 Einsatzkräften vor Ort war, war bei Eintreffen der Polizei mit den Löscharbeiten in vollem Gange. Bezüglich der Brandursache laufen die Ermittlungen. Das Gebäude ist aufgrund der Ereignisse einsturzgefährdet.

In den frühen Morgenstunden des 15.09.2025, gegen 03:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Brand in Schönewörde. Betroffen ist ein Autohaus, auf dessen Gelände im hinteren Bereich 4 Fahrzeuge älteren Baujahres aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten sind. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Auch hier sind die Ermittlungen in vollem Gange.

