PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: E-Scooter-Diebstähle

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach zwei Diebstählen von E-Scootern und sucht Zeugen. Bereits am Dienstag dieser Woche rief eine 29-Jährige die Polizei Gifhorn: Ihr E-Scooter war entwendet worden. Sie hatte das Fahrzeug am Morgen vor ihrer Arbeitsstätte in der Hamburger Straße 97 abgestellt. Gegen Mittag bemerkte sie das Fehlen des E-Scooters. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr. Aufgrund der Bauart konnte das Fahrzeug lediglich an der Lenkstange gesichert werden.

Kurios: Neben dem Stellplatz, an dem die Frau ihren E-Scooter abgestellt hatte, stand ein anderer E-Scooter. Dieser war ungesichert und hatte einen entleerten Akku. Die Beamten überprüften das Fahrzeug; es war zu diesem Zeitpunkt nicht als gestohlen gemeldet. Zur Eigentumssicherung wurde der E-Scooter sichergestellt. Wegen des Diebstahls zum Nachteil der 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wenige Stunden später erschien ein 14-Jähriger mit seiner Mutter in der Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße. Er wollte den Diebstahl seines E-Scooters anzeigen - dabei handelte es sich um den zuvor sichergestellten Roller. Der Jugendliche war am Morgen mit diesem zu einem Fahrradständer in der Nähe des Gifhorner Rathauses gefahren und hatte ihn dort gegen 07:30 Uhr angeschlossen. Als er gegen 12:50 Uhr zurückgekehrt war, war der E-Scooter bereits entwendet.

Möglicherweise entwendete der Täter zunächst den am Rathaus abgestellten E-Scooter, um damit in Richtung Norden zu fahren. Als das Fahrzeug aufgrund fehlender Ladung nicht mehr weiterfuhr, nahm er den E-Scooter der 29-Jährigen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Handlungen an abgestellten E-Scootern am Rathaus oder in der Hamburger Straße 97 werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen. Die Polizei rät, E-Scooter immer an festen Gegenständen anzuschließen. Beim Kauf eines E-Scooters sollte nach Möglichkeit ein Modell gewählt werden, das ein sicheres und stabiles Anschließen ermöglicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:59

    POL-GF: Radfahrer verursacht Unfall - und flüchtet

    Gifhorn (ots) - In der Gifhorner Fußgängerzone, dem Steinweg, kam es gestern Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die 59-Jährige zeigte den Unfall anschließend bei der nahegelegenen Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße an. Sie sei gegen 11:30 Uhr durch die Fußgängerzone in Richtung Norden zum Wochenmarkt unterwegs gewesen. Auf Höhe des Optikers Fielmann habe sie ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:59

    POL-GF: Diebstahl und Einbruch in Bokensdorf

    Bokensdorf (ots) - In der Straße "Bauernberg" in Bokensdorf kam es kürzlich zu einem Diebstahl eines Motorrads und einem Einbruch in eine Scheune. Zu beiden Taten ermittelt die Polizei Weyhausen und prüft dabei einen Tatzusammenhang. Die betroffene Scheune steht in der Verlängerung des Bauernbergs, etwa 200 Meter außerhalb des Orts. Unbekannte hebelten die Zugangstür aus Metall gewaltsam auf und betraten das ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:39

    POL-GF: Verbotene Fahrten beendet

    Hankensbüttel und Gifhorn (ots) - Polizeibeamte aus Gifhorn und Wittingen beendeten gestern zwei unerlaubte Fahrten. Am Abend, gegen 21:50 Uhr, befuhren zwei Beamte der Polizei Wittingen die Bundesstraße 244 von Repke nach Hankensbüttel. Dabei schlossen sie zu einem Kleinkraftrad auf. Sie bemerkten die unsichere Fahrweise und stoppten das Fahrzeug in Hankensbüttel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren