Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat stark beschädigt - Unbekannte versuchen Diebstahl

Kalbsrieth (b.Artern) (ots)

Am 07.03.2026 in den frühen Morgenstunden wurde durch Anwohner ein lauter Knall festgestellt. In der Folge kann durch die Polizei festgestellt werden, dass zwei bislang unbekannte Täter versucht hatten durch Aufsprengen des Zigarettenautomaten an den Inhalt zu gelangen. Dies gelang ihnen allerdings nicht, der Automat löste sich aus der Position und fiel um. In der Folge flüchten die Beiden vom Tatort. Es entsteht erheblicher Sachschaden am Automaten. Die nahe Hauswand bleibt zum Glück unbeschädigt.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienlichr Angaben zu den Tätern und ihrem Verbleib machen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

