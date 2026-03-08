Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Rettungskräfte

Großbodungen (ots)

Ein 38jährige Mann begab sich am Samstag gegen Mitternacht fußläufig zu seinem abgestellten Fahrzeug. Dort begann er, massiv auf das eigene Fahrzeug einzuwirken und dieses zu beschädigen. Dabei verletzte er sich leicht an der linken Hand. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und medizinischen Erstversorgung zeigte sich der Mann phasenweise aggressiv und unkooperativ. Er versetzte einem eingesetzten Notfallsanitäter dabei plötzlich unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zur Verhinderung weiterer Angriffe mussten dem Beschuldigten Handschellen angelegt werden. Auf Grund der Eigen- und Fremdgefährdung wurde der 38jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Ein Atemalkoholvortest ergab 1,27 Promille AAK.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell