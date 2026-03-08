PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Rettungskräfte

Großbodungen (ots)

Ein 38jährige Mann begab sich am Samstag gegen Mitternacht fußläufig zu seinem abgestellten Fahrzeug. Dort begann er, massiv auf das eigene Fahrzeug einzuwirken und dieses zu beschädigen. Dabei verletzte er sich leicht an der linken Hand. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und medizinischen Erstversorgung zeigte sich der Mann phasenweise aggressiv und unkooperativ. Er versetzte einem eingesetzten Notfallsanitäter dabei plötzlich unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zur Verhinderung weiterer Angriffe mussten dem Beschuldigten Handschellen angelegt werden. Auf Grund der Eigen- und Fremdgefährdung wurde der 38jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Ein Atemalkoholvortest ergab 1,27 Promille AAK.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 14:00

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Marth (ots) - Ein 21jähriger Eichsfelder befuhr am Samstag, den 07.03.2026 kurz nach 21:00 Uhr mit einem roten MB Vito Tourer die L 3080 aus Richtung Uder in Richtung Arenshausen, als ein 55jähriger Mazdafahrer, welcher die B 80 aus Richtung Autobahn in Richtung L 3080 fuhr, an der Einmündung der L 3080 auf die B 80 die Vorfahrt beim Abbiegen nach links auf die L 3080 in Richtung Uder missachtete. Es kam zum ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:56

    LPI-NDH: Zigarettenautomat stark beschädigt - Unbekannte versuchen Diebstahl

    Kalbsrieth (b.Artern) (ots) - Am 07.03.2026 in den frühen Morgenstunden wurde durch Anwohner ein lauter Knall festgestellt. In der Folge kann durch die Polizei festgestellt werden, dass zwei bislang unbekannte Täter versucht hatten durch Aufsprengen des Zigarettenautomaten an den Inhalt zu gelangen. Dies gelang ihnen allerdings nicht, der Automat löste sich aus der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:22

    LPI-NDH: Überholvorgang endet im Straßengraben

    Nordhausen (ots) - Am Samstag, gegen 12:10 Uhr befahren zwei PKW und ein Krad in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 4 zwischen Nordhausen und der Ortslage Niedersachswerfen. Der 27-Jährige setzte mit seinem Krad zum Überholen der beiden PKW an. Als sich das Krad auf Höhe des mittleren PKW befand, scherte dieser ebenfalls aus, um den vor ihm fahrenden PKW zu überholen, jedoch übersieht der 38-Jährige das Krad. Um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren