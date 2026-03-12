Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am Gymnasium - Zeugenaufruf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung am Gymnasium an der Hauptstraße in Bad Nenndorf.

Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen die Scheibe des örtlichen Gymnasiums. Die Äußere der beiden Scheiben ging daraufhin zu Bruch.

Die Tat ereignete sich zwischen 1:30 und 7:30 Uhr. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell