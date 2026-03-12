PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kinder verschönern Eingangsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen

POL-NI: Kinder verschönern Eingangsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen
Stadthagen (ots)

(Thi) Der Eingangsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen erstrahlt seit Kurzem in neuem Glanz - dank der kreativen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Am Stadtturm.

Die Leiterin des Polizeikommissariats, Nadine Steuer, und der Kontaktbeamte Thomas Heidenreich hatten die Idee, den bislang eher tristen Eingangsbereich der Dienststelle durch Kinderbilder freundlicher zu gestalten. Schnell entstand der Gedanke, hierfür die Grundschule Am Stadtturm in Stadthagen einzubeziehen. Die Schule zeigte sich von Beginn an offen für das Projekt, sodass Ende November des vergangenen Jahres ein erstes gemeinsames Treffen stattfand, bei dem die Umsetzung besprochen wurde.

Unter der Begleitung der Referendarin Frau Genrich machten sich schließlich 24 Kinder der Klasse 4a ans Werk. Mit viel Kreativität und Begeisterung entstanden sechs farbenfrohe Bilder rund um das Thema Polizei. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten mit großer Motivation an ihren Kunstwerken und hatten dabei sichtlich Freude.

Am 9. März 2026 um 11:00 Uhr war es dann soweit: Die Kinder übergaben gemeinsam mit den beteiligten Lehrkräften die fertigen Bilder feierlich im Polizeikommissariat. In Anwesenheit der Kinder wurden die Kunstwerke direkt im Eingangsbereich der Dienststelle aufgehängt, wo sie seitdem für eine deutlich freundlichere und einladendere Atmosphäre sorgen.

Im Anschluss an die Übergabe nutzten die Kinder die Gelegenheit, den Polizeibeamtinnen und -beamten zahlreiche Fragen zu stellen. Als kleines Dankeschön erhielten sie zudem eine Führung durch die Dienststelle und konnten so einen spannenden Einblick in die Arbeit der Polizei gewinnen. Mit vielen neuen Eindrücken und kleinen Geschenken im Gepäck kehrten die Schülerinnen und Schüler schließlich wieder in ihre Schule zurück.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bedankt sich herzlich bei der Grundschule Am Stadtturm, insbesondere bei der Klasse 4a und Frau Genrich, für das gelungene Projekt und die schönen Bilder, die den Eingangsbereich der Dienststelle nun dauerhaft bereichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

