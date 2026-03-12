Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es zwischen 9 und 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Langen Straße 37 in Bückeburg.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

