POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es zwischen 9 und 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Langen Straße 37 in Bückeburg.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

