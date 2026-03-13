PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Fahrrad

Nienburg (ots)

(Thi) Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg am Berliner Ring (ca. 100-200m nordöstlich vom Brakenhof) und nutzte hierbei ein Mobiltelefon. Vermutlich aufgrund der dadurch reduzierten Aufmerksamkeit geriet er in die Fahrlinie eines ihm entgegenkommenden 36-jährigen Fahrradfahrers aus Stolzenau. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide stürzten. Durch den Sturz verletzte sich der 36-Jährige leicht. Der andere Fahrradfahrer flüchtete unerkannt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 5:50 Uhr.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

