Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Nienburg (ots)

(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte die Beifahrerseite des Geschäfts-Pkw eines 54-Jährigen aus Isernhagen.

An dem BMW X3 entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die Tat ereignete sich vermutlich am Donnerstag den 12.03.2026 zwischen 8:30 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz an der Weserstraße 10 in Nienburg.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell