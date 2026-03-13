PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Nienburg (ots)

(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte die Beifahrerseite des Geschäfts-Pkw eines 54-Jährigen aus Isernhagen.

An dem BMW X3 entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die Tat ereignete sich vermutlich am Donnerstag den 12.03.2026 zwischen 8:30 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz an der Weserstraße 10 in Nienburg.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

