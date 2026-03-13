Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw
Nienburg (ots)
(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte die Beifahrerseite des Geschäfts-Pkw eines 54-Jährigen aus Isernhagen.
An dem BMW X3 entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.
Die Tat ereignete sich vermutlich am Donnerstag den 12.03.2026 zwischen 8:30 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz an der Weserstraße 10 in Nienburg.
Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.
