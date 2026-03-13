PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste Person aufgefunden

Estorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 22 Uhr meldete die Tochter ihren 86-jährigen Vater als vermisst nachdem dieser nach einem Spaziergang am späten Nachmittag noch nicht zurückgekehrt war.

Nachdem die eigene Suchmaßnahmen der Tochter und die Befragung weiterer Angehörigen keinen Erfolg brachten, suchte die Polizei mit Funkstreifenwagen und einem Hubschrauber nach der vermissten Person.

Gegen 23:54 Uhr konnte der Mann wohlauf aber erschöpft durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich des Estorfer Sees aufgefunden und zur Wohnanschrift verbracht werden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 07:47

    POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer schwer verletzten Person. Ein 66-Jähriger aus Barsinghausen befuhr mit seinem Mercedes die B442 von der B65 in Richtung Waltringhausen und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Die 55-jährige Fahrerin aus Wunstorf wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstand ein ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:41

    POL-NI: Unfallflucht auf Fahrrad

    Nienburg (ots) - (Thi) Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg am Berliner Ring (ca. 100-200m nordöstlich vom Brakenhof) und nutzte hierbei ein Mobiltelefon. Vermutlich aufgrund der dadurch reduzierten Aufmerksamkeit geriet er in die Fahrlinie eines ihm entgegenkommenden 36-jährigen Fahrradfahrers aus Stolzenau. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide stürzten. Durch den Sturz verletzte sich der 36-Jährige leicht. Der andere ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:34

    POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

    Nienburg (ots) - (Thi) Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte die Beifahrerseite des Geschäfts-Pkw eines 54-Jährigen aus Isernhagen. An dem BMW X3 entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Tat ereignete sich vermutlich am Donnerstag den 12.03.2026 zwischen 8:30 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz an der Weserstraße 10 in Nienburg. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren