Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste Person aufgefunden

Estorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 22 Uhr meldete die Tochter ihren 86-jährigen Vater als vermisst nachdem dieser nach einem Spaziergang am späten Nachmittag noch nicht zurückgekehrt war.

Nachdem die eigene Suchmaßnahmen der Tochter und die Befragung weiterer Angehörigen keinen Erfolg brachten, suchte die Polizei mit Funkstreifenwagen und einem Hubschrauber nach der vermissten Person.

Gegen 23:54 Uhr konnte der Mann wohlauf aber erschöpft durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich des Estorfer Sees aufgefunden und zur Wohnanschrift verbracht werden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

