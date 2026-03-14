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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Einbruch in Bäckerei

Bad Nenndorf (ots)

(ps) In der Nacht von Freitag, den 13.03.2026, auf Samstag, den 14.03.2026, ist es zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Kurhaus Bad Nenndorf in der Hauptstraße gekommen. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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