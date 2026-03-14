Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Messenkamp - Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Messenkamp (ots)

(ps) Am Freitagabend, den 13.03.2026, gegen 21:10 Uhr, sind Beamte der Polizei Bad Nenndorf zu einem verunfallten Pkw auf die B442 in Höhe Messenkamp gerufen worden. Vor Ort ist festgestellt worden, dass ein 61-jähriger aus Bad Münder mit seinem Pkw beim Abbiegen von der K61 auf die B442 in den dortigen Straßengraben gefahren ist.

Zu einem Personen- oder Sachschaden ist es dabei nicht gekommen. Ursächlich scheint die Alkoholisierung des Fahrzeugführers gewesen zu sein. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von über zwei Promille angezeigt.

Die eingesetzten Beamten haben bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchführen lassen. Ebenso ist sein Führerschein beschlagnahmt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell