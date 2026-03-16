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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Zeugenaufruf nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Hoya (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya hat ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens gegen einen 26-jährigen Dörverdener eingeleitet, nachdem dieser sich am Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle entziehen wollte.

Gegen 21.20 Uhr beabsichtigten Polizeikräfte einen Mercedes-Fahrer an der Deichstraße in Hoya zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Beamten. Stattdessen entfernte er sich über die von-Kronenfeldt-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kreuzung von-Staffhorst-Straße/Auf dem Kuhkamp sowie anschließend in Richtung Ortsausgang entlang der L201 in Richtung Mehringen und Ubbendorf. Im Rahmen der Verfolgung mussten die Einsatzkräfte ihrerseits bis zu 170km/h fahren, um dem Fahrzeug folgen zu können. Teilweise verloren sie dennoch den Sichtkontakt.

Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich auf einem Grundstück an der Straße Heesen versteckt hinter einem Transporter feststellen. Im Rahmen der dort durchgeführten Verkehrskontrolle führten sie einen Atemalkoholtest sowie einen Drogenvortest mit dem 26-jährigen Fahrzeugführer durch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille, der Drogenvortest verlief jedoch positiv auf THC. Aus diesem Grundordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Auf der L201 kamen den Polizeikräften zwei Fahrzeuge entgegen. Da zwischenzeitlich kein Sichtkontakt zu dem verfolgten Mercedes bestand, kann derzeit nicht gesagt werden, ob diese von dem Mercedes-Fahrer gefährdet wurden. Die beiden Fahrzeugführer als auch alle weiteren Personen, die Hinweise geben können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter der 04251/67280 mit der Polizei Hoya in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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