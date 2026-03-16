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POL-NI: Gemeinsam Leben retten: Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Stolzenau spenden Blut

POL-NI: Gemeinsam Leben retten: Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Stolzenau spenden Blut
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Stolzenau (ots)

(Thi) Insgesamt 14 Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Stolzenau beteiligten sich am 12. März an einer gemeinsamen Blutspendeaktion beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Stolzenau.

Für die engagierten Beamtinnen und Beamten öffnete das DRK seine Türen an diesem Tag sogar eine Stunde früher - bereits um 15 Uhr - damit die Gruppe geschlossen an der Blutspende teilnehmen konnte. Diese besondere Unterstützung machte es möglich, den Termin unkompliziert in den Dienstalltag zu integrieren und gemeinsam ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement zu setzen.

Blutspenden sind nach wie vor unverzichtbar. Täglich werden zahlreiche Blutkonserven für Operationen, Notfälle oder die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, sind Krankenhäuser dauerhaft auf freiwillige Spenderinnen und Spender angewiesen.

Mit ihrer gemeinsamen Teilnahme möchten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Stolzenau nicht nur helfen, sondern auch andere motivieren, selbst aktiv zu werden. "Blutspenden dauert nicht lange, kann aber Leben retten", so das einhellige Fazit der Teilnehmenden.

Die Aktion zeigt: Mit wenig Aufwand kann jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten. Wer gesund ist und die Voraussetzungen erfüllt, kann durch eine Blutspende möglicherweise gleich mehreren Menschen helfen. Das Deutsche Rote Kreuz freut sich daher jederzeit über neue Spenderinnen und Spender.

Die Polizei Stolzenau bedankt sich beim DRK für die gute Organisation und die Möglichkeit, gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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