Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an 6 Pkw
Nienburg (ots)
(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 14.03.2026 16 Uhr und dem 15.03.2026 9:30 Uhr an der Wilhelm-Busch-Straße in Nienburg ereignete.
Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde der Lack an insgesamt 6 Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Pkw waren auf dem Parkstreifen an dem Mehrfamilienhaus der Wilhelm-Busch-Straße 6 geparkt.
Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
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