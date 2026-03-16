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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an 6 Pkw

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 14.03.2026 16 Uhr und dem 15.03.2026 9:30 Uhr an der Wilhelm-Busch-Straße in Nienburg ereignete.

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde der Lack an insgesamt 6 Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Pkw waren auf dem Parkstreifen an dem Mehrfamilienhaus der Wilhelm-Busch-Straße 6 geparkt.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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